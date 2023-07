La Fundació Ser.Gi fa una crida per ajudar en el projecte MicroBeques, unes petites ajudes en forma de beques, que permeten donar oportunitats educatives a joves majors de setze anys que estan en risc d’exclusió social. Les aportacions es poden fer a través del web fundaciosergi.org.

Quin és l’objectiu d’aquest projecte?

L’objectiu principal del projecte MicroBeques és ajudar aquells joves que abandonen els estudis a causa de la manca de recursos per pagar la matrícula, el material o els desplaçaments. Sabem que aquest és un obstacle que moltes famílies afronten, i la nostra missió és proporcionar suport econòmic als joves que ho necessiten per continuar amb els seus estudis. Acceptem donacions a través de la nostra pàgina web, a partir de deu euros. L’objectiu és cobrir les despeses de matrícula per a cicles formatius i batxillerat, així com proporcionar material escolar com llibres de text, ordinadors i altres recursos necessaris. Tot això sempre amb l’acompanyament dels professionals de Ser.Gi.

Quins resultats heu aconseguit fins ara? Com es pot abordar aquesta problemàtica?

En el curs que tanquem ara, hem arribat a 41 joves de 16 a 29 anys, de les comarques gironines, amb un total de 8.700 euros destinats a les beques. D’aquest import 2.600 euros els vam aconseguir a través de donatius i 6.000 euros a través d’un ajut de CaixaBank. Fem un acompanyament transversal a tots nivells a joves que han deixat d’estudiar i que volen reincorporar-se al món formatiu. Els beneficiaris són joves de les comarques gironines que tenen de 16 a 29 anys.

«Cal una visió que promogui el coneixement d’aquests estudis en joves que han acabat 4t d’ESO»

La població de 25 a 64 anys, a Alt Empordà i Figueres, té un nivell d’estudis baix i el problema s’estén a tot Catalunya, com es pot revertir?

Bé, projectes com el nostre són essencials perquè hi ha moltes més oportunitats més enllà de la formació reglada. No només acompanyem els joves durant els cicles, batxillerat i universitat, sinó que també existeixen opcions de formació no reglada com la Formació Professional (FP) o l’aprenentatge dual, així com els certificats de professionalitat. A vegades, els centres educatius desconeixen aquestes opcions i molts joves s’inscriuen en qualsevol cicle formatiu sense haver passat per una reorientació adequada, posant el jove al centre del procés. En moltes ocasions, abandonen aquests cicles després d’uns mesos perquè els resulta difícil sostenir les exigències i això contribueix a l’abandonament escolar. Aquests programes de formació provenen del Servei d’Ocupació de Catalunya i ofereixen moltes possibilitats d’inserció laboral.

«És essencial posar-los al centre de la intervenció i conèixer quines són les seves necessitats»

Quines eines ofereix el programa?

A part de mostrar les vies que tenen a la seva disposició, fem tot un procés individual per conèixer els joves i entendre les seves necessitats. Cal posar-los al centre de la intervenció i dibuixar amb ells un itinerari formatiu que satisfaci les seves necessitats, treballem amb ells i amb serveis socials, si escau. Els joves ens arriben de diferents formes: des de l’institut, serveis socials, a través d’altres agents socials presents al territori o del boca-orella. Els joves han valorat molt positivament aquests programes.

Establiu sinergies amb altres entitats per combatre aquest tema?

Hem començat a treballar amb la plataforma Zero Abandonament de la Fundació Bofill. Coincidim que encara manca una visió que promogui el coneixement de la formació no reglada entre els joves que acaben quart d’ESO com a via per millorar el seu futur professional.