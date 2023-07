Les carreteres gironines han registrat dotze morts en accidents de trànsit en el que portem d’any. De fet, eren onze al llarg del primer semestre, però un nou sinistre mortal ahir a Toses va elevar la xifra a una víctima més. L’any anterior el nombre de morts de l’1 de gener al 30 de juny va ser de quinze, quatre més que en el mateix període d’aquest 2023. L’Alt Empordà, amb 7 víctimes mortals, és la comarca que més morts registra. Més de la meitat de les víctimes a Girona són motoristes (7). Un dels morts en un dels accidents era un vianant i la resta anaven en un vehicle de quatre rodes.

De fet, a víctima del darrer accident mortal també va ser el conductor d’una motocicleta. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s’investiguen, el motorista va sortir de la carretera i va morir quan circulava per la N-260 al punt quilomètric 139,5 a Toses, a la comarca del Ripollès.

Balanç català

A nivell de Catalunya, segons dades recollides pel Servei Català de Trànsit des de l’1 de gener han mort 72 persones en 63 accidents mortals a la xarxa viària interurbana catalana. Si es tenen en compte les dades del primer semestre del 2023, per tant sense l’accident de Toses, durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida a les carreteres catalanes 82 persones en 74 sinistres mortals, el que suposa una reducció també del 13,4% en el nombre de morts i d’un 16% en els sinistres mortals. Respecte al 2019, any de referència per al compliment dels objectius de reducció de la sinistralitat del Pla de Seguretat Viària 2020-2023,la reducció és del 13,4% en el nombre de persones mortes i del 21,5% pel que fa als accidents mortals.

Quant als ferits de gravetat, enguany en portem 359, un 10% menys respecte el mateix període de 2019, però un 16% més respecte el 2022.

Col·lectius vulnerables

Més d’un terç de les víctimes mortals a les carreteres catalanes, 25 de les 72 des de l’1 de gener, són motoristes. Aquest augment de la sinistralitat, segons Trànsit, es va iniciar amb l’arribada del bon temps al març, amb 6 motoristes morts, i va continuar a l’abril, amb 5, i al maig, amb 6 morts més. L’any passat van perdre la vida 19 motoristes en el primer semestre, i al 2019 en van morir 25. Pel que fa a la resta de col·lectius vulnerables, fins al 30 de juny han mort també 7 vianants i 1 ciclista, 3 menys que l’any passat en el cas dels vianants i 2 menys pel que fa als ciclistes. Motoristes, vianants i ciclistes sumen enguany el 45% de víctimes mortals a les carreteres catalanes.

De les 72 víctimes mortals registrades enguany, 62 són homes i 10 dones. D’aquests 62 homes, 44 eren conductors, 10 passatgers i 5 eren vianants. En el cas de les 10 dones mortes, 4 eren conductores, 3 viatjaven de passatgeres i 2 eren vianants.