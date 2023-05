Representants del Consell d’Infants i Adolescents de Castelló d’Empúries van intervenir divendres passat en el ple extraordinari convocat per l’Ajuntament per exposar les 11 propostes que han estat treballant aquest curs. Els polítics s’han compromès a traslladar les seves peticions al nou equip de govern que sorgeixi de les eleccions municipals del 28 de maig.

Les seves propostes giren al voltant dels drets humans basats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Han estat proposades i consensuades per tot l’alumnat dels cursos participants dels centres educatius del municipi, a través de sessions de treball a l’aula.

En total s’han presentat onze propostes per treballar la igualtat de gènere, la millora de les relacions familiars i la gestió emocional. Per altra banda, un dels temes importants també és la millora de l’entorn per tal de fomentar espais segurs, millora de les connexions al municipi i zones d’esbarjo amb educadors de referència. Finalment, infants i joves han demanat entre altres mesures, formar part del blog del Consell d’infants i adolescents així com disposar del seu propi canal de TikTok que els permeti difondre la feina que fan.