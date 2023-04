El ple de Vilafant aprova, en sessió extraordinària, un conveni amb la Diputació de Girona per tal que el tram final de la carretera GI-7633 entre Santa Llogaia i Les Forques, passi a ser titularitat de l’Ajuntament de Vilafant. Aquest tram de via és just davant del terreny que el consistori va cedir a la Generalitat de Catalunya per a la construcció de l’edifici de l’Institut de Vilafant. Es tracta d’un tram de 248 metres lineals que actualment és de titularitat de la Diputació de Girona, un vial que s’utilitza com un carrer del nucli de les Forques, ja que el seu trànsit és majoritàriament urbà. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Vilafant i la Diputació han acordat que aquest tram s’incorpori al patrimoni viari de Vilafant.

L’Ajuntament de Vilafant coneix i accepta les característiques i estat de conservació d’aquest tram de poc més de 200 metres i un cop es firmi aquest conveni la via passarà a formar part del patrimoni viari urbà i per tant, serà el consistori que haurà de fer-se càrrec del manteniment d’aquest nou tram de carrer del municipi. El ple de Vilafant ha aprovat aquest conveni amb la Diputació per unanimitat de tots els grups municipals.