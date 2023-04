Els albergs de l’Escala acolliran com cada any a nois i noies de les colònies de l’Estiu és teu, organitzades per la Generalitat de Catalunya. Per aquesta edició de 2023 el municipi allotjarà a joves d’entre vuit i setze anys catalans que resideixen a l’estranger.

En aquestes colònies, en les quals l’idioma vehicular és el català, es pretén que els participants combinin les activitats fisicoesportives amb l’aprenentatge de la llengua catalana. En aquest sentit, a més de participar en excursions, jocs o esports d’aventura, com ara escalada, BTT, descens en bot o tir amb arc, els nois i noies faran tres hores de català al dia en tallers pràctics i lúdics. Aquestes estades s’organitzen en tres torns de 20 places cada un i les estades es combinen esports i idiomes als albergs escalencs, al juliol, i La Molina, entre el juliol i l’agost. L’Estiu és teu disposa d’una gran oferta d’estades. Les inscripcions es van obrir el tretze d’abril i enguany la proposta arriba amb una oferta de fins a quinze tipologies de colònies diferents que es faran en catorze albergs de la Xanascat repartits arreu del territori. Entre les novetats d’aquest 2023, es recupera la proposta de colònies de veu i musical i s’incorpora una estada dedicada a fomentar l’ús responsable, crític i en català de la xarxa social TikTok. En total, el programa de lleure educatiu oferirà 4.423 places adreçades a infants i adolescents d’entre 5 i 16 anys. Més de 600 monitors participaran en aquesta experiència. Pel que fa a la distribució territorial, Girona és la demarcació on més places s’ofereixen pel 2023 amb un total de 1.776, seguida del Camp de Tarragona (1.577), les Terres de l’Ebre (700) i Barcelona (370). L’oferta per a infants de 5 a 7 anys s’incrementarà fins a les 102 places i per primera vegada inclourà colònies dedicades a la natura, temàtiques amb idiomes d’art i creativitat.