Les pròximes hores seran mogudes, meteorològicament parlant, a les comarques gironines.

Hi ha alerta per fort vent i onatge a l'Empordà. A l'Alt Empordà concretament, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que hi hagi ratxes de vent que superin els 108 km/hora. I és que tramuntana entrarà de valent sobretot a partir de la tarda. Això també ha fet activar el nivell 2 del Pla alfa per alt perill d'incendi en aquesta comarca. El Ripollès i la Cerdanya, també són dues comarques amb nivell 1 del Pla, pel perill moderat d'incendis. Els Agents Rurals demanen extremar les precaucions en aquestes àrees.

D'altra banda, el Meteocat també ha emès un avís per fort onatge a la Costa Brava, concretament al tram de l'Alt i el Baix Empordà.

Està previst que fins demà hi hagi maregassa i onades que superin els 2,5 metres d'alçada. També avisa que el llindar d'avís és possible que se superi al nord del cap de Creus i al cap de Begur.

Pluges febles

A tot això, cal sumar que aquest tarda i demà poden haver-hi tempestes en alguns punts de les comarques de Girona. La precipitació serà feble, o localment moderada, i és possible que localment vagi acompanyada de tempesta, segons el Meteocat.

En el vídeo podeu trobar més detalls de la previsió: