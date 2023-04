La Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava ha complert els seus objectius aconseguint comercialitzar una quarta part de les 250 embarcacions exposades, entre les quals n’hi havia per primer cop de propulsió elèctrica. Empuriaport, l’empresa organitzadora, assenyalava que diumenge «el nombre de vendes ja havia assolit el 23%, la qual cosa fa preveure que el balanç serà més que positiu, ja que un gruix molt important d’operacions es tanquen durant els dies posteriors a la Fira el percentatge de contractes arribarà a un 30% en només una setmana».

L'organitzacio destaca que "durant tota la setmana a Empuriabrava han estat protagonistes les embarcacions. El port de la Marina ha estat l'aparador on s'han exposat per a la venda més de 250 embarcacions de tota mena. Enguany han estat 30 empreses nàutiques les expositores que han presentat les seves millors ofertes en embarcacions de segona mà i també noves. El visitant podia veure, en un sol espai, des de petites pneumàtiques que no arribaven als mil euros, fins a motores de 18 metres i gairebé 400.000€, velers petits i grans, i també oferta molt variada en motos aquàtiques".

Tot i ser una Fira d’embarcacions d’ocasió, des de fa uns anys i per poder arribar a tot tipus de públic, s’han anat introduint embarcacions noves encara que les embarcacions que han tingut més sortida en aquesta edició, han estat les d’ocasió amb eslores compreses entre els 5 i els 8 metres d’eslora.

Val a dir que després de 33 edicions, la d’Empuriabrava, es una de les fires d’embarcacions més importants i consolidades que es celebren a tot el país, presentant embarcacions en molt bon estat i de la gran majoria de marques que hi ha al mercat.

Els interessats que encara tinguin pendent de prendre la decisió, disposen del llistat d'embarcacions a la venda al web www.firavaixell.com