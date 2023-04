Fa dos divendres, el 17 de març, alumnes de 3r d’ESO de l’INS El Pedró de l’Escala recolliren fins a vint-i-dos quilograms de brossa. L’activitat es dugué a terme en el marc del projecte educatiu La Mar de Net, de Pesca Neta, encapçalat per Confraries de Girona, encara que, segons exposa la coordinadora de 3r d’ESO, Vanesa Martínez, «encaixava amb el projecte de síntesi d’aquest grup, sobre Pesca i Mar».

Aquesta primera jornada s’inicià el divendres 17 de març al Museu de l’Anxova i la Sal de l’Escala (Masle) amb diverses ponències per part del director de la Fundació per la Creativació, Miquel Àngel Oliva; el patró major de la Confraria de Pescadors de l’Escala, Josep Lluís Sureda, qui proposà una mirada de la realitat del sector i, seguidament, es procedí al taller sobre la biodiversitat marina dirigit per la Fundació CRAM. En aquest espai, l’alumnat tingué l’oportunitat d’implicar-se en la reducció de residus plàstics, a través de la presa de consciència sobre la preservació de la biodiversitat d’espècies marines. En aquest sentit, Martínez explica que «es van posar en contacte amb nosaltres, ho vam rebre a nivell general» i en veure que amb el grup de 3r anava en consonància amb el currículum escolar «vam optar per fer-ho amb els de tercer curs, tot i que el grup de segon d’ESO també hi estaven interessats», diu la coordinadora.

Tanmateix, el projecte estava relacionat amb el treball de síntesi que segons Martínez «el vam fer la setmana passada, sobre la Pesca i la Mar» i afegeix que es treballa des de les diferents assignatures, així com, «a castellà vam passar un vídeo amb la problemàtica dels plàstics». Treballen el tema abordant-lo des dels punts de vista de cada matèria.

La jornada, doncs, consistia en diferents xerrades i d’acord amb ella, «va venir una noia de protecció marina, que va fer una explicació molt interactiva, a més de l’experiència d’un pescador sobre la quantitat de plàstics del mar i el canvi en la seva forma de pescar», entre altres. Però, el punt d’interès girava al voltant de la «reflexió, sobre la quantitat de plàstics que utilitzem i quants d’aquests plàstics acaben en el mar, en els peixos i en el nostre organisme», exposa. A partir d’aquest moviment circular, es treballà la problemàtica explicada des de diverses perspectives professionals, en què Martínez destaca el fet que «van ser exemples molt visuals i entretinguts».

Durant la recollida de residus a la platja del Rec del Molí de Sant Martí d’Empúries, els estudiants acumularen un total de vint-i-dos quilograms en només trenta minuts, dades força alarmants. Però, posar en pràctica la teoria apresa «veuen allò que els han explicat», sosté la professional. El fet que fos visual, «els va ajudar a calar més la informació».

D’altra banda, i en continuïtat amb l’eix, Vanesa Martínez manifesta que des de l’institut «estem treballant el projecte d’Escola Verda i, a poc a poc, es van introduint canvis». D’aquesta manera, facilita entendre el projecte de síntesi i tota la temàtica que comporta.

El projecte de síntesi, el qual està enfocat a la pesca i el mar, «ja portem un parell d’anys fent-lo amb els de 3r». I, la seva durada generalment és de tres dies, encara que totes les assignatures s’impliquen i dediquen una part al tema, expressa la coordinadora. També, afegeix que amb un grup van marxar a Barcelona i amb els altres restaren a l’institut amb les jornades. En aquesta mateixa línia, en la mesura que puguin, allargaran el projecte fins a final de curs, ja que, cada any, participaven en uns tallers al Maram, un cop finalitzaven el projecte. Tot i això, «aquest any estem pendents de fer-ho», suscita Martínez.

Educació marina La Mar de Net i Pesca Neta

La Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona i la Fundació per a la Creativació incentiven el projecte per fomentar una educació conscient sobre la contaminació del mar. Expliquen les tasques dels pescadors i pescadores del litoral amb la recollida de plàstics que es troben dins les aigües que naveguen. D’aquesta manera i amb la participació dels joves, conèixer i proposar idees per minimitzar l’impacte i protegir el medi marí. A més de conèixer les seves repercussions en l’organisme.