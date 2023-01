Semblava que el moment no arribaria mai, però tot fa preveure que d’aquí a poques setmanes el plenari de l’Ajuntament de Figueres celebrarà una de les sessions més transcendents i importants dels darrers anys, la que debatrà l’aprovació provisional del nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), el penúltim pas abans de l’aprovació definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya. El nou POUM enviarà a l’arxiu de la història el Pla general de 1983, el qual ha resistit el pas dels temps amb periòdiques modificacions puntuals i un allargament de vida, més enllà del que els experts consideren raonable.

Aquest desembre passat, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, amb alguna proposta de correcció puntual, va donar el seu vistiplau al document presentat per l’Ajuntament de Figueres que havia estat aprovat inicialment pel ple del 26 de juliol de 2021 amb els deu vots favorables d’ERC, PSC, Guanyem i Canviem Figueres, dos de Ciutadans i un de Junts. Set dels regidors de JxF es van abstenir i un vuitè ho va fer favorablement per a resoldre l’absència de la regidora socialista Sònia Trilla. La votació final va oferir una àmplia majoria de tretze vots a favor i set abstencions.

El regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, destaca que quan entri en vigor el nou POUM «podrem considerar que la ciutat estrena un punt d’inflexió transcendental per a marcar la seva evolució, no només urbanística, sinó també econòmica i social». Hauran estat un grapat d’anys de treball, amb taules de participació i l’embat definitiu de la seva redacció a partir de la contractació, l’abril del 2020, del director dels serveis urbanístics, Camil Cofan, una «figura clau en tot el procés final», segons Amiel.

Durant el procés d’exposició pública, es van presentar 283 al·legacions, 195 van ser estimades totalment o parcialment i 88 rebutjades, decisions que es traslladaran a tots els al·legants. A partir de l’acord de la Comissió Territorial, els serveis d’Intervenció i Secretaria estan redactant els informes preceptius que han d’arribar a la Comissió Informativa municipal abans del seu trasllat al plenari municipal. «Treballem amb l’horitzó de proposar l’aprovació provisional durant el mes de febrer», declara el regidor d’Urbanisme. En cas que el dictamen obtingui llum verda, el POUM de Figueres passarà directament a l’aprovació definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya.

«Punt d’inflexió»

«El nou POUM serà un punt d’inflexió per a la ciutat, un canvi que permetrà posar Figueres al dia i deixar enrere una llarga etapa sense rumb, generada per un Pla general, el de 1983, que feia anys que estava obsolet», segons Xavier Amiel.

Aquesta planificació nova, en línies generals, permetrà guanyar zones verdes, augmentar espais per a habitatges unifamiliars, definir la mobilitat del segle XXI i la distribució de zones industrials al nord i al sud de la ciutat. Un dels temes més calents és el del desplaçament de la línia del tren convencional a la banda de ponent, seguint el projecte informatiu estatal aprovat el 2007 i contra el qual l’equip redactor no ha pogut dibuixar una alternativa, ja que, d’haver-ho fet, l’Estat hauria impedit l’aprovació del POUM. Amiel té clar que «amb aquest tema seria bo que tots els grups municipals es manifestessin en un mateix sentit. Mentre estiguem desunits, no traurem la cicatriu ferroviària del centre de la ciutat. Hem de treballar per tal que la solució final sigui la millor possible».