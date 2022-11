Els serveis d’Urbanisme de Roses s’han vist obligats a actuar al carrer Traginers del nucli antic de la vila per a desenrunar una part d’un edifici que es trobava en molt mal estat i presentava risc de col·lapse. L’actuació municipal s’ha fet de manera subsidiària, ja que la Sareb, actual propietària de les dues plantes superiors, no havia respost als requeriments de l’Ajuntament.

«Havíem rebut moltes queixes veïnals pel mal estat d’aquest immoble. Especialment dels immobles del costat que patien filtracions. Els dos locals comercials de baix són de propietat privada i estan tancats. Les dues plantes superiors van passar per diverses mans d’entitats bancàries fins que van anar a parar a mans de la Sareb», explica la regidora Sílvia Ripoll.

Després de requerir en diverses ocasions que es pogués actuar a l’edifici, Ripoll afegeix que l’Ajuntament «es va veure obligat a demanar un permís judicial per entrar-hi, ja que calia comprovar el seu estat real. Un cop dins, ens vam adonar que hi havia sostres caiguts i acumulació de runes que posaven en risc els baixos i l’estructura, per la qual cosa hem procedit a retirar aquesta runa. L’arquitecte municipal redactarà un informe per conèixer el seu estat i evitar més perills».