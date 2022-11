Gent de Palau - AM ha escollit Joan Salellas com a cap de llista de la candidatura a Palau-saverdera per a les properes eleccions municipals del maig del 2023. Salellas agafa el relleu a l’actual alcaldessa i portaveu del grup, Isabel Maria Cortada. Després de dos mandats com a alcaldessa del municipi, Cortada ha anunciat que no es tornarà a presentar per encapçalar la llista.

El nou candidat ha estat escollit per unanimitat en una assemblea local i ha expressat la seva voluntat de treballar pel municipi amb la mateixa dedicació amb la qual ho ha fet l’actual alcaldessa i l’equip de govern durant els darrers anys: “Em presento amb el compromís d’afrontar els reptes de present i de futur de Palau-saverdera.” “El meu equip aportarà noves cares i projectes nous, renovant la il·lusió però seguint amb el mateix compromís i la mateixa serenor iniciats l’any 2015. Igual que s’ha fet fins ara, continuarem aplicant les pràctiques de bon govern, amb transparència i dedicació al servei públic”, ha afegit. Per la seva banda, Cortada ha expressat tot el seu suport i confiança al nou cap de llista per Palau-saverdera: “La dedicació i les ganes de treballar defineixen a en Joan Salellas per encapçalar un equip de persones que estic segura que seguirà treballant al servei dels ciutadans i ciutadans de Palau-saverdera”. Cortada també ha expressat la seva voluntat d’acompanyar el grup de Gent de Palau - AM a la llista.