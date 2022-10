A partir de l’1 d’octubre de 2023, el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona s’encarregarà de gestionar l’abastament d’aigua potable en alta de Portbou, Colera, el Port de la Selva i la Selva de Mar. Així ho han acordat totes les parts després que els plens respectius hagin donat llum verda a un traspàs de competències que també inclourà la titularitat de les instal·lacions que es requereixin per desenvolupar el servei.

Els quatre municipis de l’Alt Empordà són membres fundadors del Consorci d’Aigües, però sempre han gestionat ells mateixos l’abastament en alta, i així continuarà essent fins que es concreti el relleu, d’aquí gairebé un any. En l’actualitat, del Consorci només reben el servei de sanejament en alta de les aigües residuals urbanes.

El president de la Diputació de Girona i del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer, ha posat en valor aquest pas: «L’aigua és un bé essencial per a la qualitat de vida de les persones, i la nostra missió és garantir el millor servei possible d’abastament, en sintonia amb el que ens demanen els ajuntaments del litoral i el prelitoral gironí. Creiem que, assumint aquestes competències, tots en sortirem beneficiats».

El subministrament d’aigua potable de Portbou es porta a terme a partir de l’embassament, de 130.000 m3, i el tractament posterior de les aigües a la planta potabilitzadora (ETAP, estació de tractament d'aigua potable). Per completar l’abastament en els casos de sequera o d’avaries de la xarxa, des del 2009 es compta amb un pou nou i una planta de tractament d’osmosi inversa amb remineralització posterior, molt necessària perquè l’aigua del pou se salinitza molt ràpidament.

A Colera, el subministrament d’aigua potable es fa des d’un pou al costat de la riera, des del qual es pot impulsar directament al dipòsit o, depenent de la qualitat de l’aigua, a una planta de tractament mitjançant osmosi inversa.

Per la seva part, al Port de la Selva, l’abastament en alta s’efectua des de dos pous, de quinze metres de profunditat cadascun, ubicats a la llera de la riera de Romanyac. Des d’allà, l’aigua s’impulsa al dipòsit municipal emplaçat al puig de les Forques, a la urbanització El Mirador.

La Selva de Mar disposa d’una única captació, formada per un pou situat als afores, davant l’ermita de Sant Sebastià, i que bomba aigua directament al dipòsit municipal.

A partir de l’octubre del 2023, el Consorci d’Aigües assumirà la titularitat de totes les instal·lacions i es farà càrrec de les despeses de les reformes que siguin necessàries per posar-les al dia, així com de l’execució de les actuacions d’abastament subvencionades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en aquests municipis. Cal destacar l’assumpció d’una gestió molt singular com la de l’embassament amb presa de Portbou, ara de titularitat municipal.

El Consorci d’Aigües és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i quaranta-set municipis del litoral i el prelitoral gironí. Gestiona, dins del cicle de l’aigua, el sanejament d’aigua en alta (transport a l’estació depuradora d’aigües residuals, depuració i abocament al medi o regeneració) i l’abastament d’aigua en alta (captació, transport i potabilització) per subministrar-la a més d’un milió de persones a l’estiu, en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya (ACA).