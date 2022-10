Madueño, reconegut pel seu projecte Despertant Instruments Adormits amb el qual ha construït rèpliques dels instruments de la Portalada de Ripoll, va sorprendre i emocionar els assistents fent-los partícips del simbolisme i l’emotivitat que representen els mil anys d’història del Monestir.

Quan faltaven pocs minuts per les vuit del vespre, el director Toni Madueño va donar la benvinguda als presents des de la plaça central del conjunt monumental, per deixar pas a una veu dolça que va aparèixer d’entre la penombra per narrar la llegenda fundacional del monestir. Seguidament, es va iniciar un recorregut guiat pel claustre i les estances, on els cantaires de les corals del Cap de Creus van interpretar peces úniques, extretes d’antics manuscrits, que evoquen la consagració del temple de l’any 1022.

Finalment, un cop dins l’església i gairebé en absoluta foscor, les corals van posar el punt final a l’acte acompanyades de l’aixecament de la figura del cap de Sant Pere.

L’acte, que va comptar amb l’assistència de la Directora General de Patrimoni Cultural i l’alcalde del Port de la Selva, va reunir prop de dues centes persones que van poder reviure l’esplendor del Monestir endinsant-se en la seva història a través de la música, el silenci, la llum i la foscor.