Aquest matí ha tingut lloc a Roses la signatura del conveni de cessió i lliurament de claus d’un pis propietat de l’Ajuntament a favor de la Fundació Altem, que a partir d’ara el destinarà a allotjament tutelat per a persones amb discapacitat intel·lectual residents al municipi. Amb aquest acord, que té una vigència inicial de 15 anys, el municipi es converteix en el primer de l’Alt Empordà, fora de l’àrea de Figueres, que col·labora amb l’entitat amb la cessió d’un allotjament destinat a aquest servei.

El president de la Fundació Altem, Manuel Toro, ha donat les gràcies a l’Ajuntament en nom dels usuaris i de la pròpia Fundació, assenyalant que "actualment són més de 3.500 persones a tot Catalunya les que es troben en llista d’espera per poder accedir a un habitatge tutelat. A Roses, Altem assisteix a 22 persones usuàries que, a partir d’avui, podran fer ús en els casos necessaris d’aquest nou recurs que l’ajuntament posa a la seva disposició".

Toro destaca també que "la importància de la cessió celebrada avui és doble, ja que, a més de l’aportació als recursos i serveis de què disposa Roses per al desenvolupament de les persones amb discapacitat, assenta també un important precedent a la comarca, essent el primer municipi de fora de Figueres en oferir un allotjament per a aquest servei. Esperem que siguin moltes les poblacions que a partir d’ara segueixin aquest referent".

Esther Bonaterra, regidora d’Acció Social, destaca "la importància del dia d’avui per a Roses i la finalitat pública i social d’aquesta cessió, que ens fa avançar com a societat en la integració i l’autonomia de les persones amb discapacitat i ens permet seguir treballant cap a un model social més just i igualitari".

En la mateixa línia, Joan Plana, alcalde de Roses, s’ha sumat a la satisfacció per la signatura d’aquesta cessió, fent referència al fet "que encara queda molta feina per endavant per a la inclusió, l’autonomia i el desenvolupament personal i professional de les persones discapacitades. La nostra societat arrossega un deute històric envers aquests ciutadans i ciutadanes, que les polítiques socials actuals han de revertir. Avui, des de Roses, fem un passet més per dotar-nos dels recursos necessaris que ens permetin avançar en aquest camí, conscients que encara queda molta feina per fer".

Plana ha volgut també destacar i agrair la tasca desenvolupada per la fundació: "avui l’ajuntament cedeix un habitatge, que és la part física d’aquest acord, però la veritable importància recau sobre la Fundació Altem, que serà qui posarà l’ànima al projecte, oferint el servei de tutela i vetllant en tot moment pel seu bon funcionament".

Després de signar el conveni de cessió i fer lliurament de les claus del pis, Joan Plana i Esther Bonaterra han acompanyat Manuel Toro, Isabel Artigas, directora general d’Altem, i Jaume Turró, secretari d’Altem, a fer una visita a l’habitatge.

El pis està situat al centre de Roses, té una superfície de 85 m2, és tot exterior i disposa de tres habitacions dobles, cuina-menjador, lavabo i dos patis. Ha estat renovat recentment, és accessible i està equipat amb tot el mobiliari, electrodomèstics i parament de llar necessaris, apte, per tant, per entrar-hi a viure. Està adaptat i disposa d’unes condicions físiques que permeten adequar-se totalment a les necessitats del col·lectiu.