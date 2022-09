El sector turístic gironí alerta que el 60% dels negocis es plantegen tancar per l'augment dels costos arran de l'increment en la despesa energètica. El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, ha exposat que, segons una enquesta als associats, la factura de la llum s'ha doblat en relació a l'any anterior i la despesa del gas s'ha disparat un 130%: "Són dades esfereïdores". El sector tanca l'estiu amb bones xifres d'ocupació però avisa que això no repercutirà igual a la caixa per l'augment dels costos. Un dels reptes de futur és recuperar el trànsit aeri. El president del Patronat, Miquel Noguer, ha anunciat una injecció d'entre 2 i 2,5 MEUR en promoció per potenciar l'aeroport de Girona.