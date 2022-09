Àngels Yécora (Saragossa, 1967) és una de les impulsores i la secretària de l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC), entitat organitzadora del Science Needs You! (SNY!).

Vostès sempre aposten per divulgar aspectes de la ciència ben interessants, i en aquest cas desconegut per moltes persones: la intel·ligència artificial. Serà un pol d’atracció, segurament.

Sí. La intel·ligència artificial atrau moltíssim al públic jove, i no tan jove, per temes professionals, però també per altres interessos. És tan transversal i s’aplica a tantes coses que això també fa que, qui més qui menys, tingui un contacte directe amb ella. Per tant, definir què és, és una cosa que costa, però que cal entendre, i estar alerta sobre les seves implicacions ètiques, és important. A més, reforçar-se un mateix i tenir la capacitat de triar i ser conscient dels biaixos cognitius de la intel·ligència artificial, i descobrir altres qüestions, com el seu origen, l’entorn, etc., serà molt interessant.

A més, es farà amb exemples pràctics.

El fet que pugui venir el responsable d’intel·ligència artificial del Futbol Club Barcelona, per exemple, serà clau. Pot haver-hi curiositat per saber què es fa des de l’equip en aquest aspecte. Per tant, a través d’una entitat esportiva que en principi no té res a veure amb la ciència, s’atraurà molt de públic, i es farà veure que totes les entitats tenen una necessitat de desenvolupar eines d’intel·ligència artificial. En el món de la publicitat, de la comunicació, de l’art, etcètera, ja és un element important.

També destaca el fet que des del SNY!, sempre aposten per científics que desenvolupen la seva tasca als Països Catalans, i que alhora són de primer nivell internacional. Una declaració d’intencions.

Sí, i en el cas d’enguany apostem per persones que són dones i figuerenques, com la Karina Gibert. És fantàstic. El missatge que fem arribar al públic jove, i a tota la societat, és que, primer, les dones poden perfectament dur a terme una carrera investigadora, i segon, que tirar endavant una carrera en aquest aspecte no és una cosa que estigui destinada a uns perfils específics; tothom pot fer-ho, si se sent atret.

Paral·lelament, cal destacar que enguany recuperen la normalitat de la proposta. És una empenta?

I tant, és un impuls. Tot i això, és cert que el fet que el 2020 l’organitzéssim malgrat la pandèmia, va ser un punt positiu. Quan un esdeveniment es deixa d’organitzar, després tornar-lo a arrancar és difícil. La continuïtat ha fet que hi hagi ganes de participar.

En aquest sentit, quin és el futur del Science Needs You! ?

Ja fa un temps vam fer un salt, i és que per tercer cop organitzem les jornades també a les terres de l’Ebre, a Amposta. Serà el 15 d’octubre. Vam fer aquesta segona jornada per primer cop, i de forma virtual, el 2020, i l’any passat vam repetir presencialment. Ara tornem, i la idea és que un cop estigui consolidat allà, ho puguem ampliar a altres ciutats mitjanes, allunyades de les universitats i de les àrees metropolitanes. Creiem que tenim molta feina a fer en aquestes àrees geogràfiques.