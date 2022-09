L’Ajuntament de Llers ha aprovat inicialment el Codi ètic i de conducta, una eina essencial per la «tolerància zero davant el frau i la corrupció».

En aquest sentit, el naixement del Codi s’emmarca en el Pla de Recuperació, Transició i Resiliència del Govern espanyol, del qual el consistori llersenc n’és autoritat de gestió. Així doncs, per vetllar pel bon funcionament del Pla es demana l’elaboració d’un Codi que sigui «una eina essencial per transmetre els valors i les pautes de conducta del Ministeri en matèria de frau», tal com s’explica en document.

En aquest sentit, el nou Codi ètic i de conducta està pensat per ser aplicat a «tots els servidors públics», com són les autoritats municipals de l’Ajuntament i els empleats públics. «Tot el personal de l’Ajuntament ha de col·laborar en l’aplicació del Codi, a fi que els seus valors ètics siguin implantats i assimilats a tota l’organització», s’especifica en el document.

Alhora, per vetllar pel bon funcionament del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Llers, es preveu posar en marxa una bústia electrònica on es pugui enviar, de forma confidencial, qualsevol consulta sobre el document, així com informar sobre incompliments o vulneracions, això sí, «basant els seus arguments en dades i en fets concrets».

A més, per tal de mantenir vigent el Codi ètic i de conducta, el document es revisarà anualment, sempre atenent a les recomanacions que es facin des del Comitè Antifrau.