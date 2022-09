L'Ajuntament de Figueres obre el període de matriculació per a les activitats dels centres cívics el proper dilluns 19 de setembre, a partir de les 9 del matí. A excepció de les activitats per a majors de 60 anys, que la matriculació s'obrirà l'endemà, el dimarts 20.

Durant l'últim trimestre de l'any, els Centres Cívics Joaquim Xirau i Creu de la Mà presenten una àmplia varietat d'activitats, per a tots els públics. Destaquen activitats com el taller d'àpats nadalencs, píndoles informàtiques i xerrades de la Martina Ferrer i l'Eva Barragan sobre alimentació i aprenentatge, espectacles infantils i les activitats per a persones de més de 60 anys.