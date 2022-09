L’Ajuntament de l’Escala ha tret a licitació pública l’execució de la memòria valorada per la rehabilitació del Museu Clos del Pastor, per un total de 102.107,11 euros, IVA inclòs. El període de licitació finalitzarà el pròxim 27 de setembre.

La memòria valorada és el document que ha de servir per marcar les obres menors que cal fer en l’immoble, així com el seu objectiu i altres dades rellevants. És per això que, en aquest cas, el document haurà de contenir i detallar les diverses actuacions que es plategen, la majoria de les quals es realitzaran en l’espai del jardí.

En concret, es proposa la rehabilitació dels bancs, la recol·locació del marbre de la font, la restauració de la pica de marbre del brollador, la neteja i rehabilitació de l’estany, la restauració i manteniment de l’estàtua de marbre, i la neteja de l’escultura de bronze. A la vegada, també es contempla efectuar altres actuacions menors.