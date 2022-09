L’Ajuntament de l’Escala ja té a punt l’obra per allargar el passeig d’Empúries fins al Riuet on se situa el curs antic del riu Fluvià que desemboca a la platja, el límit amb Sant Pere Pescador: «La tenim licitada i adjudicada de fa uns quatre mesos, però ens apropàvem a l’estiu i vam decidir posposar-la». Entre el 12 i el 19 de setembre, es reprèn aquest ambiciós projecte de millora urbanística que va sortir a licitació per 564.875 euros.

El litoral que recorre les platges d’Empúries és un dels indrets emblemàtics que es va començar a transformar urbanísticament amb l’arribada de la Flama Olímpica fa trenta anys. «Hi havia la carretera que unia diferents platges amb Sant Martí i a partir de l’any 1992 vam convertir en zona de vianants aquest sector de les cinc primeres platges d’Empúries, però de Sant Martí fins al Riuet on hi ha una urbanització de cases particulars havia quedat desunit» explica l’alcalde Josep Bofill. «Nosaltres entenem que Empúries arriba fins al límit de terme municipal del riu Riuet, i el que volem amb aquesta actuació és acabar d’unir el passeig que acaba a Sant Martí fins a aquesta última zona on hi ha diferents activitats i que és prou interessant perquè hi ha la duna litoral, que també està protegida i l’última platja del riuet mateix». En aquest últim tram encara avui hi ha un camí forestal per on circulen vehicles.

La mateixa estètica

«El projecte seguirà bàsicament la mateixa estètica que tenim al passeig». Contempla «deixar el passeig completament urbanitzat» amb una clara millora estètica i donant prioritat a vianants. S’enderrocarà el paviment actual per crear-ne un de nou similar a la resta del passeig, millorar-ne la il·luminació: «Incorporem també enllumenat en tot aquest recorregut que fins ara no n’hi havia i es millora el temes de la seguretat». També es tindrà en compte la vegetació i s’hi col·locarà el mobiliari urbà necessari.

«Aquest tram de carrer que fem ara formaria part de la urbanització que s’ha de fer en un futur de tot aquell sector del barri del Riuet, i esperem que ja ajudi a millorar molt la circulació dels cotxes d’aquesta zona. Allà hi ha poques entrades de veïns i fa anys que demanen que no accedeixen tants cotxes. Amb aquesta actuació marcarem molt clarament que és una zona d’accés per veïns i es convertirà en una zona de vianants».

El conjunt dels treballs que tindran inici en la primera quinzena de setembre es portaran a terme en una única fase i tenen un termini d’execució de sis mesos. Una vegada acabat haurà millorat estèticament i permetrà resseguir el passeig en tot el tram de platges fins al límit amb Sant Pere Pescador.

El passeig d’Empúries uneix Sant Martí d’Empúries amb el nucli urbà de l’Escala. És un passeig per a vianants i ciclistes d’uns dos quilòmetres, que recorre el litoral escalenc, tot passant per indrets tan interessants com el jaciment grecoromà, l’antic Moll Grec o l’espectacular mirador de les Coves, entre altres racons interessants. La intenció municipal és reforçar l’ordenació urbanística de l’entorn d’un dels principals atractius turístics del municipi.

El Govern de l’Escala ja ha executat alguns dels projectes a Empúries previstos per un valor total d’1.200.000 euros i l’allargament fins al Riuet és un dels més importants. Encara resta però dur a terme altres projectes com la millora dels accessos a les ruïnes d’Empúries.