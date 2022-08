L'associació Albera Sense Fronteres ha reclamat per escrit al prefecte dels Pirineus Orientals que reobri els passos fronterers tancats des del gener del 2021. L'entitat, que es va constituir a principis d'estiu, vol forçar així una resposta per escrit en un termini de quatre mesos i obrir la porta, si s'escau, a la via contenciosa. "Una resposta negativa explícita o implícita per silenci administratiu obre la via a presentar un recurs davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Montpeller i, d'aquesta manera, portar a la via judicial una situació que sembla que no es vol resoldre políticament", asseguren en un comunicat.

L'entitat, que ja aplega més de 700 associats, confia que el prefecte s'avingui a reobrir-los i no calgui arribar fins als tribunals.