La recollida selectiva i la gestió del residu tèxtil han permès recuperar més de 7 tones a Castelló d’Empúries durant el primer semestre d’enguany, per part d’Humana Fundación Pueblo para Pueblo, l’equivalent a 29.200 peces de roba. El 90% tindran una segona vida, gràcies a la reutilització i el reciclatge, dos elements claus per a l’economia circular i la creació i manteniment de llocs de treball de qualitat (ocupació verda). A més, aquesta gestió del residu tèxtil ha evitat l’emissió de 44 tones de CO2.

L’entitat, sense ànim de lucre, n’hi ha recuperat 7.228 kg de gener a juny per 6.403 en el mateix període de l’any passat: un increment del 12,9%. El residu tèxtil (la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no s’utilitzen) es diposita en els contenidors de fàcil accés, que es buiden periòdicament per a garantir-ne un bon servei.