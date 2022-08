El primer equip del Roses City, club fundat l’any 2018, va començar els entrenaments la setmana passada per preparar la temporada amb bon peu. El president de l’entitat, Sergio Soler, es mostra satisfet de l’evolució que ha tingut el club fins al moment i considera que cal seguir el mateix camí perquè les coses surtin bé «Les nostres expectatives el dia d’avui és continuar creixent com hem estat fent fins ara. Seguint una línia molt clara, que tots els equips del club siguin una família», explica el president del club rosinc.

El club va sumant efectius i cada any són més gent. La temporada passada el Roses City només tenia dos equips, i enguany s’incorporen dos equips més, un 4a Catalana i un juvenil femení. A més dels equips que ja tenien, el primer equip masculí que jugarà a 3a Catalana, i el juvenil masculí que aquest any va aconseguir l’ascens per jugar a 1a Divisió.

El president Sergio Soler és conscient que l’esport és molt important a escala social. «Nosaltres sempre hem tingut un idea molt clara, ens centrem en uns objectius purament socials, i ara, cada vegada més tenim els esportius, però sempre hem deixat clar que per nosaltres és molt rellevant, sobretot amb els més petits de la casa, que gaudeixin de l’esport, amb bons hàbits i en família. Aquesta ideologia és la que hem seguit fins al moment i és el que ens ha funcionat, seguirem la mateixa línia metodològica», anota el president Soler.

El club fa una aposta clara pel futbol femení i consideren des del club que s’ha de potenciar. «Només tindrem un equip femení de moment, el juvenil. És evident que ara com ara l’increment de l’esport femení en qualsevol àmbit és molt present i ja és una realitat. Al club vam tenir la possibilitat de crear un equip i ho vam tirar endavant. Sempre tenint en compte si era viable tirar aquest equip endavant o no. No en tenim cap dubte i hi creiem del tot, segur que sortirà bé, no en tenim cap dubte, les noies en tenen motes ganes», conclou el president del Roses City.