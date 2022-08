La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró i Buldó, i l’ex-primer ministre d’Escòcia, Alex Salmond, visitaran demà, a les 12.30 h, el Museu Memorial de l’Exili (MUME) a la Jonquera. El director del MUME, Enric Pujol, els oferirà un recorregut guiat per l’exposició permanent que explica la història des de l’inici de la Guerra Civil Espanyola fins a la transició democràtica. El Museu Memorial de l'Exili (MUME) és un centre d'interpretació per a recordar els exilis provocats per la Guerra Civil Espanyola, amb l'objectiu de dedicar un espai per a la memòria, la història i la reflexió crítica. Està situat al mateix pas fronterer per on van fugir la major part dels exiliats, a la Jonquera.

Hi assistiran, entre d’altres, el director general de Memòria Democràtica, Antoni Font; el director dels Serveis Territorials de Justícia a Girona, Albert Ballesta, i la responsable internacional de la Universitat Catalana d’Estiu i portaveu de l’International Comission of European Citizens, Anna Arqué.