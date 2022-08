Tres noves jardineres a la plaça Muralla de Borrassà no només dignifiquen aquest entorn urbà, sinó que contribueixen a donar una mobilitat més fluida. La instal·lació de les jardineres forma part d’un pla de millora que està executant aquests dies l’Ajuntament, amb l’objectiu de dignificar els espais públics. En el marc d’aquests treballs, també s’ha fet una nova plantació al final del carrer Mar, a prop de la zona d’esbarjo, amb rosers i nepentes.

Segons informa l’Ajuntament, en aquest indret, s’ha ampliat l’espai que hi havia darrere la creu de terme per adequar-lo a les necessitats de la zona d’esbarjo. La voluntat és pavimentar-lo, embellir-lo amb vegetació i posar-hi mobiliari urbà. «Fa unes setmanes, s’hi va col·locar el nom del poble, Borrassà, en lletres grans i amb il·luminació nocturna per donar la benvinguda als veïns i als visitants quan entren al municipi pel carrer principal», expliquen fonts municipals. Igualment, s’ha finalitzat la senyalització dels espais de joc infantils i s’ha col·locat un rètol a l’escola Sant Andreu.