L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha iniciat una campanya informativa adreçada als responsables dels establiments comercials del sector hoteler, de la restauració i dels càterings. L’objectiu és «donar suport en la correcta gestió dels residus que es generen, informar sobre la normativa vigent i resoldre possibles dubtes a l’hora de separar cada tipologia de residu en els diferents contenidors».

La Unió Europea va marcar recollir selectivament el 50% dels residus l’any 2020, mentre que a Castelló d’Empúries es va arribar al 21,83% de recollida selectiva. El 2025 l’objectiu serà del 55%. Per això, es posa en marxa aquesta campanya. Per això s’ofereixen als establiments cubells totalment gratuïts per a separar els envasos de vidre.

Aquest any, Castelló d’Empúries s’ha sumat al Moviment Banderes Verdes d’Ecovidrio, juntament amb més de 20 municipis costaners de Catalunya i 150 de tot l’Estat, que opten a rebre el guardó Bandera Verda en reconeixement de l’esforç de l’hostaleria i la restauració local i el compromís de la ciutadania amb el reciclatge de vidre, amb la sostenibilitat i la protecció de l’entorn.