Cala Jóncols és l’escenari d’una prova pilot que es du a terme, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Roses, per facilitar que les persones amb mobilitat reduïda es puguin banyar a les cales del Parc Natural del Cap de Creus. L’hotel s’ha fet càrrec de l’adquisició d’una cadira amfíbia que estarà a disposició, de forma gratuïta, de totes les persones que la necessitin, i no només dels clients de l’establiment Cala Jóncols; i l’Ajuntament de Roses ha instal·lat una passera de fusta que es mantindrà durant tot el període estival i fins a l’octubre. La intenció és anar millorant i ampliant el servei en funció de l’evolució de la prova pilot. Jóncols es converteix, d’aquesta manera, en la primera cala urbanitzada del Parc Natural del Cap de Creus que disposa d’un servei de bany adaptat amb cadira amfíbia.

Avui s’ha dut a terme la presentació del servei en un acte que ha comptat amb la presència del regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Roses, Francesc Giner, del director del Parc Natural del Cap de Creus, Ponç Feliu i la directora general de la Fundació Altem de Figueres, Isabel Artigas.

El centre de submarinisme de Cala Jóncols atén nombrosos clients amb discapacitats físiques, disposa de monitors preparats per dur a terme aquest servei i les embarcacions són les úniques de Roses que estan adaptades amb ascensor hidràulic “però el problema era com accedir a la platja”, segons ha manifestat Michael Gómez, director tècnic del centre. Per la seva banda, Alexis Gómez, (tercera generació de propietaris de l’hotel) ha explicat que la cadira amfíbia és dels models més complets que hi ha al mercat pel que fa a prestacions. “A Espanya només n’hi ha quatre o cinc” ha dit. La cadira amfíbia incorpora dos flotadors grans i les rodes són més amples que les tradicionals. Els flotadors permeten a l’usuari ser a l’aigua sense submergir-se i les rodes amples són perquè la cadira no s’enfonsi a la sorra i pugui circular per la passera fins arribar a l’aigua.

El regidor de Medi Ambient ha mostrat la seva satisfacció per “col·laborar en iniciatives com aquesta, que compten amb el suport del Parc Natural”. Una iniciativa que, segons ha dit, “millora considerablement els usos que es poden donar en cales amb activitats turístiques com Jóncols”.

I el director del PN del Cap de Creus ha manifestat que és una iniciativa interessant perquè està en la línia de “facilitar l’accés universal de totes les persones al medi natural. Promoure l’accés a tothom al medi marí és molt positiu per a tasques d’educació i sensibilització perquè justament és un dels medis de major dificultat d’accés per a persones amb discapacitats físiques i que, un cop a dins, poden gaudir d’un fons submarí molt ben conservat, com és el de Jóncols, a tocar de la Reserva Natural Integral de Cap Norfeu i de la Reserva Natural Parcial marina”.

Les empreses que han col·laborat amb l’hotel Cala Jóncols per l’adquisició de la cadira amfíbia són: Vila Assessors, Friolisa, Mapesca, Coubet, Instalaciones Aurel Rastrojo, Construcciones Horizon; Pulbimas, Bosch Service; Moritz, Aluminis Sabina i Ortopèdia Sancho.