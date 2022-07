Els veïns del barri de la Marca de l'Ham de Figueres diuen que estan "tips de la inseguretat" i amenacen amb tallar de manera indefinida la carretera de Vilatenim i la C-260. Critiquen que als problemes que els generen les ocupacions il·legals, ara se n'hi han afegit d'altres com baralles. I que la gota que ha fet vessar el vas és que aquest dilluns al vespre un jove va assetjar sexualment una veïna mentre caminava pel carrer. El president de l'associació de veïns, José Garrido, afirma que "la inseguretat ha arribat a un nivell preocupant" i lamenta que des de l'Ajuntament no se'ls escolti. "Anirem a per totes i no ens aturarem; volem que signin compromisos amb nosaltres", subratlla. La intenció és començar els talls dilluns vinent.

Segons explica Garrido, els problemes de seguretat al barri han anat a més en els darrers mesos. "A la situació que ens generen les cases ocupades s'hi sumen també robatoris i baralles; en alguns casos, amb matxets", assegura el president de l'associació de veïns. Ahir, però, Garrido diu que es va viure "una situació molt greu". Explica que al vespre havia quedat amb la secretària de l'associació de veïns per anar a gravar un vídeo per a xarxes, i que quan ella va sortir al carrer, un jove la va començar a assetjar sexualment. "Tota l'estona se li estava insinuant, i per més que ella intentava desempallegar-se'n, no ho aconseguia; vaig haver d'anar-la a buscar corrents amb el cotxe per evitar que la situació anés a més", diu Garrido. Des de l'AAVV de la Marca de l'Ham reclamen que es posi solució a la "inseguretat" que viu el barri. I per fer pressió, han decidit traslladar el seu malestar al carrer. Garrido explica que divendres hi haurà una assemblea extraordinària, i que s'hi proposarà tallar "de manera indefinida" la carretera de Vilatenim i la C-260, que porta cap a Roses. La intenció és que els talls comencin a partir de dilluns de la setmana vinent. Aquest, de fet, no serà el primer cop que els veïns tallen aquest eix viari d'entrada a Figueres. Ja ho van fer al febrer, per denunciar els problemes que els provocaven els ocupes que havien entrat en una promoció de cases abandonades a mig fer a Vilatenim. I també per criticar que, en un edifici del centre del barri, s'hi estaria consumint droga. Segons explica Garrido, aquella protesta es va desconvocar perquè l'Ajuntament es va comprometre a mantenir reunions periòdiques amb ells. El president de l'AAVV critica, però, que a les trobades no s'avança i que fa dues setmanes que intenta parlar, sense èxit, amb el vicealcalde i regidor de Seguretat. "Aquesta vegada volem anar a per totes i no ens aturarem: volem que l'Ajuntament s'assegui, parli amb nosaltres i que signi compromisos amb la Marca de l'Ham", subratlla Garrido. "Sinó, la protesta tirarà endavant", conclou.