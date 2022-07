Castelló d’Empúries és un municipi que està format per una vila d’origen medieval de gran valor històric i la marina residencial més gran d’Europa. Però, a més, el municipi llinda amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i, dins del nucli urbà, hi ha un paratge natural que representa el pulmó del municipi i un lloc ideal per a tots aquells veïns que volen gaudir de la natura sense allunyar-se de casa. Des de l’Ajuntament tenen clar, per tant, que és important vetllar per aquest entorn igual que es fa amb el medi urbà.

El municipi disposa de molts indrets per anar amb el gos, com el passeig de la Muga. També hi ha al municipi hípiques i pastors que tenen vaques. Per garantir una bona convivència, des de l’administració local consideren que cal fer tot el possible per tal que totes aquelles persones que disposin d’animals ho facin seguint les normatives, sense perjudicar els animals i sense causar perjudici a altres persones.

Per tots aquests motius, la Policia Local de Castelló disposa, des de fa anys, d’un servei de Policia Mediambiental, que actualment està integrada per dos agents de la Policia Local que estan especialitzats en diverses funcions. Durant la major part de l’any, es dediquen a vetllar pel compliment de l’Ordenança de protecció, control i tinença d’animals així com la gestió del cens d’animals de companyia; controlar els abocaments de runes, residus i aigües; control de passos de riades; patrullatge preventiu pel paratge de la Rubina i tot el disseminat i els masos, i tots aquells aspectes relacionats amb la protecció del medi ambien i la prevenció d’inundacions i incendis. A l’estiu, juntament amb un agent de proximitat, patrullen en quad les diferents platges amb l’objectiu de prevenir les acampades il·legals, les conductes incíviques, el nudisme o l’exhibicionisme; a més de prevenir la venda ambulant o els massatgistes ambulants i col·laborar amb els serveis d’emergència en auxili sanitari, assistència a embarcacions a la deriva, evacuacions en helicòpter i recerca de persones extraviades, entre altres.