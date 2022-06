L'alcalde de Roses, Joan Plana, ha tornat aquest matí de dimecres a la nostra trobada digital on ha contestat en directe totes les preguntes formulades pels nostres lectors.

Moltes de les preguntes s'han centrat en qüestions d'urbanisme, verd urbà o habitatge. Sobre aquest, un lector (Joan) es pregunta si hi ha algun plantejament de constuir més edificis residencials, comparant la situació amb altres poblacions de menys terreny però més població. L'alcalde ha explicat les condicions del Pla director de la Costa Brava, que "deixa poc espai més per a créixer a la majoria de municipis, també a Roses". I a més parla de la problemàtica d'accés a l'habitatge que hi ha al municipi. "Roses té un problema d'accés a l'habitatge per a molta gent, però que no es deu al fet que faltin habitatges (a Roses n'hi ha més de 25.000) sinó perquè n'hi ha pocs que siguin primer habitatge (uns 7.800), i d'aquests només uns 1.700 estan al mercat de lloguer. Tot això genera uns preus altíssims i problemes d'accés a molta gent, sobretot als joves. Per intentar canviar això no n'hi ha prou amb promocions privades que ampliïn molt el nombre de pisos, sinó que també calen actuacions per intervenir en aquest mercat i facilitar l'accés a l'habitatge de molta gent que no hi pot accedir".

