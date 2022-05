Un grup de veïns i persones vinculades a la Marina d'Empuriabrava han creat una nova associació per defensar aquest territori de Castelló, Ara Empuriabrava. Tal com expliquen en un comunicat, es defineixen com un think tank sense "cap interès polític de partit o tendència directa, ni ho pretén en un futur".

La intenció de l'associació sense ànim de lucre és "treballar pel bé i interès general de la Marina d'Empuriabrava" i seguint el perfil d'un think tank: "recollir i generar idees de millora, analitzar la seva viabilitat i propòsit i si cal desenvolupar-les, per a oferir-les a la societat d'Empuriabrava per a la seva implementació com a objectiu final". Des de l'associació expliquen que fa mesos que treballen en aquests propòsits, però no va ser fins al passat divendres 27 de maig que van decidir presentar-se oficialment. En les pròximes setmanes aniran presentant parts d'un projecte general, tant per actuar com per a informar i conèixer l'opinió dels veïns, amb el propòsit de definir en quina Empuriabrava es vol viure i, entre tots, canviar el rumb de la Marina amb la vista posada el 2050, "o millor encara, al 2070", finalitzen el comunicat.