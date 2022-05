La restauració del Castell de Vilamaniscle ha començat. La construcció, de difícil datació, encara que s'apunten als més de 1.000 anys d'història i de patrimoni, ha iniciat la seva protecció els darrers dies.

L'Ajuntament de Vilamaniscle i la Diputació de Girona són les dues institucions que han finançat les obres per tal de no perdre el castell. L'ajut de 10.000 € que la Diputació va atorgar al consistori el febrer de 2022 es van destinar a les àrees de cultura, noves tecnologies, esport i benestar del municipi, per proporcionar el servei de monuments.

Des de l'Ajuntament, s'han mostrat contents de l'inici de les obres "després de molts entrebancs".