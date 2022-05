L'agència l'ONCE ha lliurat quatre contes infantils en braile a la Biblioteca de Figueres. L'objectiu és sensibilitzar tothom sobre el sistema de lectura i escriptura tàctil pensat per a persones cegues i apropar-se a les persones amb dificultats visuals. També s'ha fet una jornada de sensibilització sobre el braile amb una demostració pràctica sobre la seva lectura i escriptura en una activitat oberta al públic, aquest dijous a la tarda. Guillermo Fernández, director de l'ONCE a Figueres ha felicitat la biblioteca per la seva tasca i predisposició en convertir-se en un espai plenament inclusiu: "Hem lliurat quatre contes elaborats des del Centre de Recursos Educatius de l'ONCE. Des d'aquest centre s'atenen les necessitats específiques per a mil cent nens i joves amb discapacitat visual d'arreu de Catalunya i des d'aquí transcriuen diversos materials". Amb motiu de Sant Jordi s'elaboren uns contes accessibles per als nens amb discapacitat visual, que ara també es troben a la biblioteca de Figueres. "Els contes combinen la lectura amb braile amb unes il·lustracions elaborades manualment amb materials tàctils perquè l'infant amb discapacitat visual pugui gaudir plenament del conte, sense la visió", ha detallat Fernández.

La biblioteca fa un nou pas endavant per a la inclusió de tots els públics i l'apropament del sistema braile a la població en general. A banda d'oferir els contes infantils tàctils i en braile, gràcies a l'ONCE també ara pot facilitar la lectura i escolta a través dels ordinadors i gràcies a un programa específic, ha explicat la directora de la Biblioteca de Figueres Nati Vilanova. La regidora Ester Marcos s'ha referit a la necessitat d'adaptar la lectura a tots els públics, d'una forma inclusiva: "Cal que les persones amb dificultat visual se sentin acollides a la biblioteca i que puguin començar les seves primeres passes en el món dels llibres amb tots aquests materials didàctics que des de la Fundació ONCE es preparen". La biblioteca ja disposava d'algun material per a persones amb discapacitat visual, però aquests contes per als públics més joves és una novetat a destacar, ha apuntat la regidora.