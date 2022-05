El pròxim 24 de juny és la data escollida per part del Grup Peralada per a obrir al públic definitivament el nou celler ubicat a l’espai de l’antiga granja. Per a la història de l’empresa i de la comarca queda la jornada del dimarts passat, 10 de maig, quan es va inaugurar el recinte vitivinícola dissenyat per RCR Arquitectes i que està cridat a ser el nou far de l’enoturisme al país.

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va encapçalar l’acte inaugural. Durant la seva estada a la nova instal·lació, va poder constatar la magnitud d’un projecte que ha costat més de 40 milions d’euros i del qual ha dit que és «un emblema de la força transformadora del sector». Acompanyat pels tres germans Suqué Mateu –Miquel, Isabel i Javier–, i per la resta de l’equip que ha tirat endavant el projecte enològic, Aragonès va visitar la nova instal·lació i que té entre els seus principals objectius elevar el nivell de qualitat dels vins del celler i ajudar a potenciar tota la DO Empordà. En sortir d’una llarga visita, va explicar al Setmanari de l’Alt Empordà que «aquest nou edifici permet visualitzar l’essència d’un gran projecte empresarial, però, sobretot, el treball de la terra, del vi de l’Empordà. Aquesta barreja d’art, de projecte empresarial i de compromís amb el territori és extraordinari».

El president de la Generalitat ha lloat «el compromís continu amb el territori» dels propietaris del Grup Peralada i per la seva recerca «no només de l’excel·lència, sinó també de la singularitat», a més de treballar amb objectius que serveixen «per a pensar en gran».

L’acte inaugural va comptar amb la presència del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Sònia Martínez; la delegada del Govern, Laia Canyigueral; el subdelegat del Govern espanyol, Albert Bramón; els alcaldes de Peralada i Figueres, Pere Torrent i Agnès Lladó, respectivament, i diferents representants del món econòmic, social i mediàtic del país. En nom de la DO Empordà hi va assistir el president del Consell Regulador, Xavier Albertí, per al qual aquest celler «serà un revulsiu per al món del vi a tot Catalunya i, en especial, per a l’enoturisme a l’Empordà. Peralada sempre ha apostat per la DO Empordà, és una postura intel·ligent i generosa alhora. Sempre ho han dit i ho han fet explicitat, aquest celler n’és una gran prova».

Miquel Noguer, president de la Diputació, considera que el nou celler «és espectacular i diferent, combina molta estima per un poble, per una terra i per un projecte. Sobretot molta cura pel paisatge i pel que és l’Empordà. Penso que la família Suqué Mateu i RCR han fet un celler que supera allò que seria actual i que es converteix en arquitectura que perdura al llarg dels segles. Transcendirà a les generacions futures, d’aquí a uns anys diran que el 2022 es va inaugurar un concepte d’espai industrial totalment diferent i innovador». Per a Sònia Martínez «serà un impuls de qualitat per al sector vitivinícola i turístic, sobretot ara que venim de moments difícils provocats per la pandèmia. Ens ajudarà molt a desestacionalitzar la temporada. És un revulsiu que celebrem que hagi arribat». Agnès Lladó el veu com «un projecte espectacular i ambiciós que fa valdre la comarca, el seu paisatge i el producte de la terra. Ens ha de fer sentir orgullosos. Un exponent molt rellevant per continuar potenciant la marca Empordà, quan s’aposta pel territori, la marca sempre hi surt guanyant».