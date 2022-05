Lluís Tolosa (Barcelona, 1968), és un dels experts de referència en el sector de l’enoturisme a l’estat espanyol. Ha participat en el projecte del nou celler del grup Peralada com a assessor.

Després d’haver seguit tota la seva evolució i de veure el resultat final, quina valoració fa del nou celler de Peralada?

És un celler fantàstic, amb una arquitectura absolutament singular, tremendament moderna i atemporal, com diu Rafael Aranda d’RCR i que té una clara voluntat de buscar l’excel·lència dels vins de Peralada i de l’Empordà. A més a més, sens dubte, és el projecte d’enoturisme més potent que hi ha, en aquests moments, a Catalunya i Espanya. Sobretot és el més complet, perquè s’ha inaugurat un celler, però cal no oblidar tot el conglomerat enoturístic que té el Grup Peralada, amb un hotel de cinc estrelles, un wine spa, un camp de golf, quatre o cinc restaurants, un museu del vi, un castell amb orígens del segle XV... És a dir, una diversitat d’oferta que et permet passar-hi quatre dies o més amb descobertes i experiències constants.

Estem davant d’una proposta que genera emocions en el visitant, com destaquen Eugeni Llos, director del celler, i Delfí Sanahuja, el cap d’enologia.

Efectivament, és així. Quan parles amb Rafael Aranda, l’arquitectura és molt conceptual, busca les sensacions, genera estats d’ànim i juga amb les textures dels materials, els llums... És un celler que cerca la creació d’una atmosfera i, per tant, és molt més que un espai de producció de vins. El celler et vol portar a tenir una experiència enoturística i que, quan siguis dins, sentis coses.

Vostè ha participat en la creació del discurs i el model de visita. Seran totes de petit format, amb poca gent.

En cap cas s’ha pensat en la massificació, no seria bo per al celler ni és

la filosofia del projecte. Les visites, tal com han explicat els seus responsables, seran d’un màxim de quinze persones. Quan la gent entri a les instal·lacions ho ha de fer per a poder gaudir d’elles, de les explicacions del guiatge i poder contemplar tot allò que hi trobaran i els tastos que es facin.

Parlem de vi: Javier Suqué, president del celler, ha deixat clar el doble objectiu de crear vins de més qualitat i ajudar a potenciar la DO Empordà. O sigui, producte i enoturisme.

La DO Empordà ha fet un salt molt important aquests darrers anys, en qualitat i en notorietat de marca, però té encara un potencial molt gran, amb molt de camí per recórrer. Aquest nou celler de Peralada pot ser el gran tractor, el gran impulsor d’un projecte conjunt que engloba els cinquanta-un cellers inscrits al Consell Regulador de la Denominació d’Origen. Aquesta és una oportunitat enorme per a tots. És la part més maca d’aquest sector, que el nou celler d’un dels associats és bo per a tots els altres, no només per al del Grup Peralada. Generarà atracció enoturística i prestigi dels vins per a tota la DO.