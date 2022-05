El celler va començar a rebre la seva primera collita l’any 2020. «No està pensat per fer més volum de vi, sinó per aconseguir més qualitat», ha explicat l’enòleg en cap, Delfí Sanahuja. L’enoturisme i les visites al nou celler evitaran la massificació en tot moment, ja que el recorregut pel seu interior i per la resta d’instal·lacions han estat concebudes per a gaudir de la descoberta de tot el procés enològic. «Busquem que sigui una visita qualitativa, amb un màxim de quinze persones. Volem experiències sensibles, no competir per ser el celler amb més visites», detalla Eugeni Llos, director de la instal·lació.

Javier Suqué, president del Celler, i Rafael Aranda, en representació de RCR, han detallat el procés de creació del nou edifici partint de la construcció de l’antiga granja construïda el 1941 seguint un projecte d’Adolf Florensa. «Estem orgullosos d’haver aconseguit els nostres objectius, sorgits vint anys enrere. Tenim el primer celler d’Europa amb el segell Leed Gold amb una clara aposta per la sostenibilitat». Durant aquestes setmanes prèvies a l’obertura oficial, Peralada ha convidat diversos col·lectius empresarials i, també, els veïns del poble, per a donar a conèixer la nova instal·lació. A més del circuit de visita, també hi ha un gastrobar, una botiga i sales de tast. Per a Peralada s’acosta un any especial, el 1923, que coincidirà amb el centenari de l’adquisició del Castell per part de Damià Mateu. L’equip d’enologia ha revelat que prepara l’embotellatge d’un vi commemoratiu per a recordar l’efemèride.