L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a informació pública, durant un període de 3 mesos, el Pla de Gestió del Risc d'Inundació (PGRI) i el seu Programa de Mesures per als propers sis anys, tal i com determina la Directiva europea per a l’avaluació i gestió del risc d’inundacions (2007/60/CE).

Aquesta planificació, que serà vigent durant el període comprès entre el 2022 i el 2027, defineix les accions i mesures per a gestionar i reduir el risc d'inundacions a les conques internes, on la Generalitat de Catalunya té plenes competències en la matèria. La priorització de les mesures i accions previstes s’ha fet a partir dels resultats obtinguts en la revisió i actualització dels mapes de perillositat i risc d’inundació del segon cicle de planificació (MAPRI 2019), en compliment de l’establert al Reial Decret d’Inundacions (RDI), que transposa la Directiva d’Inundacions al reglament jurídic estatal i aprofitant i actualitzant la informació i experiència del cicle de planificació comprès entre els anys 2016 i 2021. El Pla identifica aquelles àrees amb risc potencial significatiu d’inundació amb un valor de risc associat superior, que a l’Alt Empordà són, amb el risc més elevat, la Conca de la Muga i Mugueta, i amb menys risc, tot i que també prioritari, les conques de les rieres de la Costa Brava Nord. S’observen també increments probables altament significatius de risc d’inundació al Manol, al Fluvià, al tronc central de la Muga i a la riera de Figueres. Aquest Pla defineix les accions de prevenció, protecció, preparació i recuperació davant dels efectes dels fenòmens meteorològics i planteja mesures que consisteixen en actuacions de restauració, reducció de la vulnerabilitat de les infraestructures, actuacions per a la millora del drenatge urbà i la millora en la capacitat predictiva, entre d’altres. També té un clar enfocament per estudiar els efectes del canvi climàtic en les inundacions fluvials i abordar mesures d’adaptació. El Pla és un instrument de planificació multisectorial que inclou tots els aspectes de la gestió del risc d'inundació, habilitant una tasca de coordinació entre diversos organismes i, per tant, incorpora mesures en matèria d’aigües, costes, protecció civil, ordenació del territori i urbanisme, protecció ambiental, assegurances i agricultura, que són competència de diverses administracions sectorials. Així mateix, defineix una sèrie d'objectius generals, com la millora de la capacitat predictiva davant d'avingudes, incrementar la percepció del risc d'inundacions i millorar en el coneixement de les estratègies d'autoprotecció entre la població, incrementar la coordinació entre administracions, reduir el risc, millorar la resiliència i disminuir la vulnerabilitat dels elements ubicats en zones inundables, entre d'altres.