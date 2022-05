Al municipi de Roses es registra un descens del 5% dels fets delictius respecte a l’últim any abans de la pandèmia (2019) i un 9% d’increment en la resolució de casos. Així ho mostren les dades presentades pels diferents cossos de seguretat aquest divendres 13 de maig a la Junta Local de Seguretat. Aquesta, està integrada per representants de Policia Local, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, portaveus de tots els grups municipals del consistori i, per primer cop, del cos d’Agents Rurals, que a partir d’ara s’incorporaran a totes les convocatòries de la Junta. La sessió ha estat presidida per l’alcalde de Roses, Joan Plana Sagué, i el director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona, Jordi Martinoy Camos.

En el decurs de la reunió s’han presentat les memòries de les tasques i resultats obtinguts al llarg dels darrers dotze mesos (maig 2021-abril 2022) pels diferents cossos de seguretat en la seva actuació a Roses. Entre els fets més remarcables, es troba el descens d’un 5% dels fets delictius a la població en comparació a les dades corresponents a l’any previ a la pandèmia, ja que el període pandèmic no es té en compte per no resultar representatiu a causa del confinaments i situació excepcional viscuts).

Aquest descens es manifesta principalment en els tres delictes més habituals que es produeixen a la població, com són els robatoris amb força a interior de vehicles, on s’ha passat de 231 de l’any prepandèmia als 123 del darrer any. Els furts han disminuït de 491 a 434, mentre que els robatoris amb força a domicili (majoritàriament a segones residències desocupades en el moment de l’accés), han passat de 123 a 103.

La Policia Local ha desenvolupat gran part de la seva tasca en l’àmbit del control i la prevenció de la seguretat en el trànsit, on s’han comptabilitzat un total de 3.400 denúncies per incompliment de les normes de disciplina viària, de llarg les infraccions més habituals. Pel que fa a serveis dirigits a la prevenció i conscienciació ciutadanes, destaca la forta implantació dels cursos de seguretat vial que la Policia Local imparteix als centres educatius de Roses, que enguany ha assolit la xifra de 800 alumnes participants.

Destaquen també 265 actuacions contra la venda ambulant irregular, les quals van suposar la retirada de 4,3 tones de material decomissat.

Preparació i Coordinació per a la campanya d’estiu

Un cop fet el balanç de les dades recollides, els integrants de la Junta de Seguretat han passat a establir la coordinació entre cossos prevista per a la propera campanya d’estiu, que fixarà molt especialment la seva atenció en la regulació d’accessos al Parc Natural del Cap de Creus, en el control del top manta i en la problemàtica de les motos d’aigua a algunes platges del municipi.

Pel que fa a la limitació d’accés al Parc Natural del Cap de Creus, el cos d’Agents Rurals ha destacat l’encert de la iniciativa impulsada l’any passat pel consistori, així com la importància de continuar treballant en aquesta línia. Pel que fa a un dels problemes més acusats a Roses durant l’estiu, el top manta, existeix el compromís per part de Mossos d’Esquadra d’augmentar la seva participació en la realització d’operatius conjunts per al seu control i decomís de material. Per la seva banda, Guàrdia Civil abordarà la problemàtica que es produeix a les platges de Canyelles i Almadrava amb les infraccions comeses per motos d’aigua, augmentant la vigilància amb dispositius especials al llarg de tot l’estiu.

Ordenació i seguretat viàries, prioritat de la Policia Local

Entre els darrers projectes impulsats per la Policia Local, i en els quals seguirà avançant en els propers mesos, es troba la implantació gradual a tot el municipi del Pla de Millora de la Circulació de Roses, que acaba de finalitzar l’execució dels treballs d’ordenació (delimitació d’aparcaments, reformulació circuits del trànsit en els casos necessaris, repintat de vials, renovació de senyalització, etc), a la urbanització de Mas Mates i es troba ja a punt d’iniciar la fase destinada a Santa Margarida.

Un altre pas avançat en seguretat viaria ha estat la reforma de l’Ordenança de Circulació del municipi, on s’ha inclòs la regulació de l’ús de patinets elèctrics. Després de la campanya informativa realitzada, s’han començat a imposar les primeres sancions als infractors.

Destacable també és la posada en marxa durant el darrer any de places d’estacionament personalitzades per a persones amb una alta discapacitat.

Cobrament de multes automàtic, PDA’s i càmeres personals de gravació

La Policia Local continua apostant per les noves tecnologies i la modernització de les seves instal·lacions i programes per a l’agilització de les seves tramitacions, obtenció d’informació i coordinació amb els diferents cossos i serveis d’emergències. En aquest àmbit, les principals millores dutes a terme en el darrer any han estat la reforma de les oficines d’atenció al ciutadà de la Policia i la instal·lació d’un quiosc automàtic de cobrament de denúncies i retirada de grua. També s’han adquirit noves PDA amb software d’última generació per a la tramitació automàtica de les denúncies, i càmeres personals de gravació per als agents.