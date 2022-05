L'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, ha tornat a la trobada online d'emporda.info aquest divendres 13 de maig. Els nostres lectors l'han rebut amb entusiasme enviant una vintena de preguntes, a totes les quals l'alcaldessa ha donat resposta.

Entre la vintena de preguntes s'ha parlat de la instal·lació de plaques fotovoltaiques i la creació de comunitats energètiques, de carrils bici, d'infraestructures municipals i de temes com la seguretat i la neteja viària. A més, s'ha tret el tema de la construcció de l'institut. Una lectora (Mònica) ha volgut saber en quin procés està. "Tots esperem que ben aviat puguem veure les màquines al solar", ha manifestat l'alcaldessa abans d'explicar la situació actual: "Com sabeu tenim el pressupost aprovat des de la Generalitat des de fa més de 2 anys. S'ha fet el procés participatiu i estem pendents que ensenyament adjudiqui la redacció del projecte. Des de l'equip de govern hem tingut multitud de reunions per demanar que s'acceleri el projecte i hem demanat que el grup del PSC del parlament faci gestions per desencallar el tema. Personalment, em fa la sensació que s'està entretenint innecessàriament la construcció de l'institut, però potser només és una percepció meva. Nosaltres continuarem insistint fins que tinguem l'Institut".

