El servei d'Habitatge de l'Ajuntament de l'Escala ha iniciat una nova campanya per intentar captar habitatges en desús per tal de destinar-los a habitatge social per a famílies necessitades.

"Els darrers dos anys s'ha intentat crear una borsa d'habitatge social per a casos d'emergència, però les condicions de municipi turístic de l'Escala han fet que hi hagi molt poca oferta de lloguer per tot l'any", remarca l'alcalde i regidor d'Habitatge, Josep Bofill. En una primera campanya es va recórrer a les diferents immobiliàries del municipi, sense èxit, i després d'una prospecció de la tècnica d'habitatge entre particulars només es va aconseguir un habitatge. Ara, s'inicia una nova campanya, amb l'edició d'un vídeo explicatiu dels avantatges per als propietaris d'immobles que no els estan utilitzant. L'Ajuntament dona garanties de pagament del lloguer i, a més, es pot demanar la subvenció del valor de l'IBI de l'immoble i el propietari tampoc ha de pagar la taxa d'escombraries corresponent. A més, es fa una assegurança de l'habitatge. Des de l'Ajuntament de l'Escala informen que si teniu un habitatge que no feu servir i voleu ajudar a incrementar la borsa d'habitatge social, acollint-vos als beneficis que ha previst el consistori us podeu dirigir al servei d'Habitatge al telèfon 972774848 o al correu electrònic habitatge@lescala.cat.