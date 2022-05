El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres ha presentat una moció per a ser debatuda en el ple de maig [dilluns 9] proposant estudiar la creació d’una taula de seguiment local dels projectes municipals que seran gestionats per l’Ajuntament a través dels Fons Europeus que doni compti de l’estat d’execució dels mateixos i el seu finançament. “Fa mesos que esperem l'oportunitat històrica que signifiquen els Fons Europeus posats en marxa per la Unió Europea per mitigar l’impacte econòmic i social provocat per la pandèmia”, ha justificat la regidora de la formació, Elisabeth Guillén, qui ha precisat que la taula en qüestió hauria d’estar participada per “membres del govern amb responsabilitat sobre la gestió dels fons, representants dels grups de l’oposició, tècnics municipals i professionals destacats de la societat civil i empresarial de la ciutat”.

La proposta dels taronges també reclama a l’Ajuntament que doni la màxima difusió i publicitat a totes les empreses i negocis del municipi sobre l’existència dels Fons Europeus i les possibilitats amb les quals compta Figueres. “Estem davant d’una oportunitat econòmica de recuperació mai vista abans i a Figueres ho hem d’aprofitar al màxim fixant objectius definits de forma racional, imparcial i amb la màxima objectivitat”, ha indicat Guillén. La regidora ha recordat que Ciutadans sempre ha vetllat “per l’ús racional dels recursos públics” i és en aquest sentit que la taula de seguiment dels projectes municipals finançats amb Fons Europeus cobra més sentit “perquè és la millor fórmula per conèixer els projectes, els plans d’inversió i disposar d’informació continuada sobre l’ús dels Fons Europeus”. Per últim, Guillén ha indicat que l’esmentada taula hauria d’estar guiada pel “pla de mesures antifrau i el codi ètic i de conducta aprovats en el darrer ple”.