La segona edició del «Mou-te i guanya», celebrat a Castelló d’Empúries durant el mes d’abril, ha acabat amb bones sensacions de participació. La campanya, per dinamitzar i donar a conèixer el comerç local, consisteix a omplir una butlleta a través de la compra a sis establiments del municipi, tant de Castelló com d’Empuriabrava, per després sortejar vals regal entre els participants. La novetat d’enguany era que almenys un d’aquests comerços havia de ser un bar o restaurant. Segons Helena Solana, regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Fires i Mercats de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, aquest canvi ha estat molt positiu perquè ha suposat que, a més de comprar, els participants també haguessin de consumir al municipi.

Aquest divendres s’anunciaran els guanyadors del sorteig, que compta amb 4.200 euros repartits entre dos vals de trenta euros en cadascun dels establiments, un salt en tàndem i un menú d’estrella Michelin per a dues persones. Els comerciants afirmen estar contents amb la campanya i asseguren que s’han recollit bastants butlletes. «Sembla que quan hi ha premis la gent s’anima més a participar i comprar. Els últims dies de campanya es notava que la gent corria per acabar d’omplir la butlleta», declara Helena Solana, que també destaca l’alta participació de comerços, una setantena entre Castelló i Empuriabrava. Per tant, com explica, participar en la campanya «Mou-te i guanya» és positiu tant pels establiments com per la gent visitant.