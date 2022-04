L’escut identitari de Vilafant sempre ha estat conformat per un colom amb una tija de palla al bec. Per aquest motiu, amb la renovació de la imatge corporativa del municipi, aquest animal no tan sols no desapareix, sinó que es realça el seu protagonisme, tot i que simplifica el detallisme en comparació amb l’original.

Tanmateix, el colom, en aquest cas, està emmarcat en una casa arquetípica, símbol que des dels organismes internacionals, s’associa al benestar, la sostenibilitat i a la comunitat habitable. De fet, la nova imatge identitària vol ser una metàfora que expliqui l’evolució de Vilafant cap a una habitabilitat sostenible i de qualitat. Això sí, el dibuix de l’habitatge s’ondula i mostra un aspecte de volum, tot fent referència al terreny argilós del poble. Alhora, la nova imatge corporativa conté els colors de l’escut municipal, el blau i el groc, però incorpora noves tonalitats, com el vermell de la terra argilosa i el verd de la vegetació. El nou escut identitari és obra del dissenyador Pep Canaleta.