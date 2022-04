Els ajuntaments estan acumulant nombroses experiències negatives, aquests darrers anys, quan es tracta de licitar projectes importants que afecten el manteniment de serveis municipals. Aquest ha estat el cas de Figueres amb el tema de la recollida d’escombraries i el de l’Escala, amb el de l’enllumenat, tots dos afectats pels recursos interposats per empreses que volien obtenir la concessió i que han recorregut per causes diverses.

El darrer ple del consistori escalenc va decidir tornar a licitar el servei d’enllumenat públic, després que l’anterior licitació, que es va fer el 2020, hagués quedat encallada per successius recursos d’algunes de les empreses licitadores que han impedit l’efectivitat de l’adjudicació. «L’interès públic rau en la necessitat de promoure una nova licitació que garanteixi la prestació del servei en les millors condicions actualitzades. Val a dir, que el procés de licitació impugnat ha patit diverses controvèrsies que a dia d’avui no garanteixen que el previst en el plec i plantejat per les empreses licitadores pugui adequar-se a la realitat del municipi. A l’hora, han transcorregut pràcticament dos anys des de la preparació dels plecs en primera instància i per tant, la situació també s’ha vist alterada en relació a l’actualitat», remarca l’acord pres pel plenari. Segons el Govern municipal presidit per Víctor Puga, «amb la nova licitació es preveu accelerar la resolució de la situació i adequar els plecs als canvis que hi ha hagut els dos darrers anys, per tal de tenir el millor servei possible». Durant aquest temps, l’Ajuntament ha seguit treballant per donar un bon servei d’enllumenat públic, però la necessitat d’avançar més en la sostenibilitat de les instal·lacions i la seva qualitat ha desembocat en aquest nou acord. En el ple, també es va acordar adjudicar el servei de neteja dels edificis municipals a l’empresa Polit. Aquest era la darrera sessió plenària a l’actual sala de plens, ja que la següent ja es preveu fer-la a la nova, que s’està acabant d’habilitar a la planta baixa de la casa consistorial i que oferirà més espai per al públic.