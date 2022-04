Per segon any consecutiu, el celler Empordàlia celebra la Diada de Sant Jordi amb la col·laboració amb la Fundació Arrels i amb l'adquisició de les roses solidàries que els usuaris de la Fundació elaboren als seus tallers. Es tracta d'unes roses imperdibles que van acompanyades d’un punt de llibre, tot fet a mà, i que enguany, a més, tenen un valor afegit donat que les teles estampades utilitzades per fer les roses han estat dissenyades a partir d'il·lustracions de persones que van viure o viuen al carrer.

Empordàlia, tal com ja va fer l’any passat, ha adquirit diverses roses que lliurarà com a regal de Sant Jordi, entre el 16 i el 23 d’abril, a tots els seus clients que comprin a través de la botiga online o per televenda. El dia 23 d’abril també en regalaran als clients que facin les seves compres, presencialment, a les agrobotigues d’Empordàlia a Pau i a Vilajuïga.

La col·laboració entre Empordàlia i la Fundació Arrels va començar el Nadal de 2020 quan la Fundació es va posar en contacte amb Empordàlia per demanar si era possible rebre algun producte del celler per afegir als lots que estava preparant per vendre i per obtenir, així, recursos econòmics per als seus projectes. Empordàlia va empatitzar amb la proposta i va donar ampolles d’oli de Pau del seu celler. Aquest mateix donatiu es va tornar a realitzar aquest darrer Nadal de 2021, amb el lliurament de 200 ampolles d'oli de pau de 50 cl en envàs de vidre.