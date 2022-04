El divendres 22 d'abril, a les 20 hores, la Societat Astronòmica de Figueres celebrarà la seva conferència mensual, aquesta vegada en format telemàtic. La xerrada, que porta per títol "Contaminación lumínica, la amenaza fantasma", la impartirà Miquel Serra Ricart, administrador de l'Observatori del Teide, de l'Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), des de 1994.

Miquel Serra és investigador en els camps dels cossos menors de Sistema Solar i les lents gravitatòries. Ha realitzat des dels inicis de la seva carrera, una important tasca com a divulgador de l'Astronomia. El 1998 fundà l'associació Shelios, orientada a l'observació dels espectacles celestes associats al Sol i la Lluna. El 2001, juntament amb l'astrofotògraf i soci de la Societat Astronòmica de Figueres Juan Carlos Casado, que també és el responsable habitual de la cobertura fotogràfica de les expedicions de Shelios, crearen el projecte fotogràfic Starryearth. Uns anys més tard, el 2004, i amb la finalitat de despertar vocacions científiques, inicià el projecte Ruta de las Estrellas, en el qual joves estudiants tenen l'oportunitat de participar en expedicions astronòmiques al costat d'astrònoms professionals. A partir del 2016, comença una nova activitat en el terreny de la contaminació lumínica, col·laborant amb el grup de Qualitat del Cel dels observatoris de Canàries en el projecte "Per un observatori del Teide més fosc". Del 2016 al 2019 forma part, com a responsable de l'IAC, del projecte europeu STARS4ALL, l'objectiu del qual fou "conscienciar la societat del problema de la contaminació lumínica i defensar el dret dels ciutadans a uns cels amb estrelles". Finalment, el 2019 aconsegueix finançament per a coordinar el projecte Interreg-*MAC Energy Efficiency Labs, "Laboratoris per a mesurar l'eficiència energètica de la Llum Artificial Nocturna en àrees naturals nocturnes de la Macaronesia.

Tothom que vulgui assistir a la conferència, es pot posar en contacte amb la Societat Astronòmica de Figueres i els donaran l'enllaç per accedir.