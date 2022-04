Els alumnes de l’Olivar Gran de Figueres han recollit 920 quilos, gairebé una tona d’aliments que es destinaran a la protectora. Amb aquesta xifra, s’han superat amb escreix els 650 quilos que van aconseguir recaptar l’any anterior, explica el president de l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres, Alberto Márquez, satisfet de la implicació dels alumnes en aquest projecte solidari.

L’alumnat de 3r d’ESO i del SIEI de l’Olivar Gran van celebrar divendres passat un Gran Recapte d’Aliments per fer donació a la Protectora d’Animals i plantes de Figueres. Aquest projecte s’emmarca dins de l’Aprenentatge Servei on tot l’alumnat de 3r realitza tasques de voluntariat.

La recollida d’aquests aliments va tenir lloc als supermercats Caprabo del carrer Dama d’Aragó o a l’Esclat del carrer Nou i continuarà activa fins al 8 d’abril al mateix centre on la gent pot venir a dipositar directament els aliments.

Projecte d’institut

«Divendres passat l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres culminava el projecte dels alumnes de l’Institut de l’Olivar Gran amb aquesta recollida solidària d’aliments per a la protectora» destaca Márquez. El president de l’associació agraeix el suport a tots els alumnes i professors que, per segon any consecutiu, han contribuït amb aquest servei solidari, així com als dos centres Caprabo i Esclat de Figueres.