Aquest dimarts s'han reprès les visites dels escolars de Roses a l’Ajuntament corresponents al curs 2021-2022. Els primers alumnes a participar-hi, han estat els nens i les nenes de 3r curs del Centre Escolar Empordà, al qual seguiran a partir d’ara la resta d'escoles de Roses. Enguany, com a novetat, també s’incorporen a les visites al consistori els estudiants del Cicle d’Administració d’Empresa de l’institut Cap Norfeu, que tindran lloc es realitzaran al llarg d’aquesta setmana.

L’activitat forma part del programa educatiu impulsat conjuntament pel consistori i els centres educatius del municipi, i està adreçat a apropar i donar a conèixer als escolars quin és el funcionament i quines tasques desenvolupa el seu ajuntament.

Durant la sessió, l’alcalde Joan Plana Sagué i el regidor d’Ensenyament, Marc Danés Zurdo, han rebut l’alumnat a la sala de plens del consistori, l’espai on es prenen els acords públics de major importància per al municipi, i els han ofert una breu explicació sobre com funciona l'Ajuntament. Després, han contestat les preguntes formulades pels estudiants.

La visita ha continuat amb un recorregut per algunes de les dependències municipals que integren el consistori, per tal de donar a conèixer els nens i nenes els diferents departaments i les tasques que desenvolupen cadascun d’ells. Un dels espais que ha generat més interès és l’oficina del Sistema d’Informació Geogràfica (GIS), on els alumnes han pogut visionar els seus domicilis i diferents ciutats del món.