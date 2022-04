L'Ajuntament de Borrassà aposta per il·luminar, aquest vespre, el campanar i la façana de l'església de Sant Andreu per commemorar el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme. La proposta s'emmarca dins de la campanya internacional "Light it up blue", la qual consisteix a il·luminar els edificis i els monuments de color blau per conscienciar sobre el Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).

L'organització sense ànim de lucre, Autisme Europa, ha escollit el lema "Un feliç viatge per la vida" per commemorar aquest dia. Aquesta no és la primera vegada que Borrassà s'il·lumina per l'autisme.