La donació de sang que es fa aquest dissabte 26 de març a la plaça Catalunya de Figueres és especial. A banda de funcionar com ho fa normalment, a través d'un autobús on els pacients pugen per poder fer la donació, un grup de voluntaris de Bombers amb Cor hi són presents per acompanyar els participants que vulguin donar sang. El torn de matí ha estat de 10 a 14 h i el de tarda és de 16 a 20 h.

Aquesta és una iniciativa del col·lectiu solidari de Bombers de la Generalitat, Bombers amb cor, i el Banc de Sang i Teixits. La d'enguany és la vuitena edició, que compta amb més de 30 parcs de bombers de tot Catalunya que donen suport a una quarantena de campanyes de donació. L'objectiu principal és aconseguir 4.000 donacions de sang. Després de dos anys d'aturada per la pandèmia, i amb la tornada a la normalitat, s'estan recuperant les activitats al carrer.